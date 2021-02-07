В США одна из крупных компаний, которой принадлежит сеть магазинов, заплатит по сто долларов свои работником, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. При этом у сотрудников, которые не могут сделать прививку из-за состояния здоровья, тоже есть шанс получить премию.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, те сотрудники, которые предоставят в отдел кадров компании Kroger справку со свидетельством о вакцинации от коронавируса, получат единоразовую выплату размером в сто долларов.

При этом те работники, которые не могут вакцинироваться по состоянию здоровья или по религиозным причинам, получат такую же сумму, но при одном условии: они должны пройти образовательный курс по охране труда и технике безопасности.

Напомним, на территории США вакцинацию от коронавируса проводят препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Через несколько дней после старта кампании прививок скончались 55 человек. 225 пациентам потребовалась госпитализация после вакцинации.

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