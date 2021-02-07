В Индии при сходе ледника в горах пропали без вести 150 человек. Видео
В воскресенье, 7 февраля, около 150 человек пропали в Индии при сходе ледника в штате Уттаракханд.
Об этом сообщает NDTV.
Согласно данным журналистов, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар. На место уже направили две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
Ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, вызвав наводнение в высокогорных районах. Власти, опасаясь за безопасность людей, начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.
उत्तराखण्ड में फिर आई आपदा, चमौली में टूटा नंदा देवी ग्लेशियर, भची भयानक तवाबी, कई लोग बहे, देखें वीडियो#Chamoli#Uttarakhand#chamolipolice pic.twitter.com/OySbcH9PCc— leadnationfirst (@leadnationfirst) February 7, 2021
Напомним, украинские спасатели предупредили туристов об угрозах схода лавин в Карпатах.
Ранее "Страна" писала о том, что в середине января спасатели два дня искали заблудившегося туриста в заснеженных Карпатах.