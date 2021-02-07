В воскресенье, 7 февраля, около 150 человек пропали в Индии при сходе ледника в штате Уттаракханд.

Об этом сообщает NDTV.

Согласно данным журналистов, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар. На место уже направили две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга, вызвав наводнение в высокогорных районах. Власти, опасаясь за безопасность людей, начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.

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