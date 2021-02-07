В Украине в связи с резким похолоданием для предупреждения обморожения и гибели людей от холода открыты пункты обогрева. Только за прошлые сутки, 6 февраля, в такие пункты обратились 444 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на воскресенье, 7 февраля, в Украине развернули 4 778 пунктов обогрева, из которых 4 764 организовало местное самоуправление, а ГСЧС развернули 14 мобильных пунктов на базе палаток и транспортных средств.

Также в ГСЧС опубликовали список пунктов по областям, куда можно обратиться всем пострадавшим от холодов.

Напомним, в Украину пришли морозы, резкий ветер и гололедица. В воскресенье и понедельник в некоторых областях объявлен желтый уровень опасности.

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных в Украине ухудшились погодные условия.