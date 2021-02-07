В воскресенье, 7 февраля, в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". Пострадавших во время ЧП нет, но при взрыве оказались повреждены помещения ТРЦ.

Об этом сообщает "Молодой буковинец" со ссылкой на источник в полиции.

ТРЦ, где произошел инцидент, расположен на улице Героев Майдана, 71. При неизвестных обстоятельствах на третьем этаже, в складском помещении прогремел взрыв, из-за чего в здании вылетели окна.

В соцсетях появилась информация, что взорвался газовый баллон внутри помещения. Однако руководство ТРЦ отрицает версию со взрывом газового баллона.

На месте событий работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа.

"Да, действительно, какой-то взрыв был. Но что именно - пока я, к сожалению, не могу вам сказать. И никаких подозрений пока нет. Газ не может быть, потому что он абсолютно в другой стороне, а к этой стороне газ не подходит. Ожидаем официальные выводы", - сказал директор ТРЦ "Майдан".

Напомним, в декабре прошлого года в Хмельницком сгорел целый этаж ТРЦ. Людей эвакуировали через окна.

Также сообщалось, что в Ровно горел трехэтажный ТРЦ "Арена". Спасатели эвакуировали оттуда 30 детей.