В воскресенье, 7 февраля, "Укразализныця" закончила подъем восьми сошедших с рельсов в Днепропетровской области грузовых вагонов. Однако многие пассажирские составы из-за ЧП все еще могут прибывать с опозданием.

Об этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский сообщил "Интерфаксу".

"Подъём сошедших вагонов закончили в 8:00, сотрудники УЗ приступили к восстановлению пути, контактной подвески, устройств сигнализации и связи. Продолжается пропуск пассажирских поездов через место аварии с опущенными токоприемниками, грузовые едут исключительно в объезд", - сказал Перцовский.

Кроме того, он добавил, что пассажиров от станции "Запорожье", которые прибывают туда из-за смены маршрута следования поездов, доставляют в Днепр бесплатным челночным поездом. Возможны задержки поездов направления из/в Днепр, Запорожье, Новоалексеевку и Мариуполь на час-полтора.

Напомним, в ночь на субботу, 6 февраля, в районе станции Воскобойная в Днепропетровской области произошла авария – восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, из-за чего железнодорожное движение оказалось заблокировано. Поезда прибывали с большими опозданиями.

Также сообщалось, что из-за аварии часть поездов "Укрзализныци" изменили свои маршруты, а также многие поезда прибывали со значительным опозданием.