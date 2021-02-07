За прошедшие сутки, 6 февраля, на Донбассе было зарегистрировано 13 случаев нарушения режима тишины. Двое бойцов ВСУ умерли в результате подрыва на мине.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности группировки "Восток" были применены 120-мм калибр, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

А в районе Песков противник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия, ранив одного украинского военного. Его оперативно госпитализировали.

"На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики... На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в тексте сообщения.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе подорвался украинский военный. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он был оперативно доставлен в лечебное учреждение.

Также напомним, что на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. В ТКГ заявили, что несмотря на оказанную помощь, он умер в госпитале.