Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

Об этом рассказал начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло, передает "Беларусь сегодня".

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - сказал он.

Силовики Беларуси обвиняют Степана Путило и Романа Протасевича в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков. В связи с этим их объявили в международный розыск.

Напомним, в Беларуси решили наказывать тех, у кого в соцсети Telegram найдут подписку на канал NEXTA. Подобные действия будут расцениваться в республике как распространение экстремистских материалов.

Ранее мы рассказывали, что в середине августа на основателя NEXTA и NEXTA-Live завели уголовное дело. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.