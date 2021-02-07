В понедельник, 8 февраля, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" на линии разграничения будет осуществлять двусторонний пропуск граждан с 09.00 до 16.30.

Об этом сообщает "Штаб предупреждению коронавируса "ДНР" в своем Telegram-канале.

Пересечь линию разграничения можно по следующим правилам:

для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или "ДНР";

для въезда в "ДНР" обязательно необходимо разрешение "Межведомственного оперативного штаба";

при въезде на территорию "ДНР" граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на Covid-19).

Если тест на коронавирус окажется отрицательным, необходимо заполнить бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). В случае обнаружения коронавируса нужно будет отправиться в больницу для дальнейших исследований.

Напомним, в декабре Украина объявила о работе всех КПВВ на Донбассе с 8.00 до 16.00. Однако фактический пропуск граждан осуществляется лишь на КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Также сообщалось, что для мониторинга самоизоляции прибывших из неподконтрольного Донбасса или Крыма в Украину должен использоваться электронный сервис "Дома". В каких случаях нужна и согласно каким правилам проходит самоизоляция, подробно писала "Страна".