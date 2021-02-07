В воскресенье и понедельник, 7 и 8 февраля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Из-за сильного снега, резких порывов ветра и гололедицы на дорогах будет объявлен желтый (первый) уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 7 января, во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен сильный снег, на Закарпатье к нему добавится дождь. На дорогах гололедица. Также весьма вероятны порывы ветра 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

На следующий день непогода придет уже в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, сильный снег (толщина снежного покрова будет 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях - 30-40 см).

Кроме того, в понедельник на Закарпатье, Прикарпатье и в южных регионах, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах - гололедицу (первый уровень опасности).

В Киеве неделя начнется с обильного снега, сильных порывов ветра и гололедицы (желтый уровень опасности). Также ожидают сильное похолодание: ночью до -13...-16 градусов, а днем до -10.

Похолодание ожидается 7-8 февраля во всех регионах, кроме Закарпатья и юга Одесской области: ночью до -12...-18, в северных областях местами до -20...-24 , днем ​​до -8...-13; в южных областях ночью -5...-10 , днем ​​от -4 до +2.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушениям, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта", - предупредили в ГСЧС.

Напомним, 5 февраля из-за непогоды в Украине без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях.

Также сообщалось, что в Украине снова началось похолодание.