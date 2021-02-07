В Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза во время похода в театр. Спустя сутки после представления ребенок пожаловался, что не видит этим глазом.

Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего Ирина Ворошилова, передает издание "Звезда".

"Во время выступления мы обратили внимание на лучи зеленых лазерных указок, которые были направлены в партер. Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей - чтобы они не смотрели в смартфоны. Ровно через сутки мой сын сказал, что не видит правым глазом. Офтальмолог отправил ребенка на госпитализацию. В больнице нам подтвердили диагноз - ожог сетчатки глаза", - сказала она.

Мать пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию с требованием провести проверку. По ее словам, она также написала заявление в Министерство культуры и наняла адвоката, чтобы доказать факт нарушения. Правоохранители начали проверку по данному поводу.

Напомним, ранее неизвестный в центре Москвы устроил попытку самосожжения, облив себя бензином. Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Тверская".

Также "Страна" рассказывала, что в Драбовском районе Черкасской области после игр с петардами пришлось госпитализировать 10-летнего ребенка с сильными ожогами головы.