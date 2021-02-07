Бывший президент США Дональда Трамп стал счастливее после того, как его навсегда забанили в Twitter. Жена республиканца Меланья призналась, что уже очень давно не видела его таким расслабленным.

Об этом пишет The Sunday Times.

Советник экс-президента Джейсон Миллер рассказал изданию, что Трамп сейчас чувствует себя более счастливым. Экс-президенту нравится жить без социальных сетей, не чувствовать их негативного влияния.

"Я впервые за многие годы вижу Трампа на самом деле расслабленным. Меланья очень рада этой ситуации. Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и куда веселее проводит время", - сказал помощник политика.

Напомним, Трампа заблокировали в Twitter в начале января. Аргументировала компания свое решение тем, то платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Также в соцсети заблокировали и аккаунты сторонников бывшего главы Белого дома.

Также сообщалось, что Дональд Трамп-младший официально перешел в Telegram и призвал "держаться подальше" от Facebook и Twitter.