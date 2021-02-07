На линии фронта на Донбассе началось обострение – миссия ОБСЕ лишь за прошедшие сутки насчитала восемь случаев нарушения перемирия.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

О многочисленных нарушениях перемирия говорят также и в штабе ООС. Ежедневно поступают сообщению об убитых и раненных.

Глава МВД Арсен Аваков, выступая на ток-шоу Савика Шустера в пятницу, заявил, что перемирие по-факту на Донбассе уже не действует.

А в российских СМИ последние недели муссируется версия, что Украина готовит масштабное наступление на Донбасс, что осуществить "карабахский" сценарий. То есть - силой вернуть территории.

"Страна" выяснила, почему на Донбассе идет обострение и приведет ли оно к большой войне.

Сводки об убитых и раненных

За минувшие сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть случаев стрельбы в Донецкой области и два - в Луганской. Также отмечены три случая повреждений от разрывов снарядов гражданских объектов в результате обстрелов в селе Сигнальное Донецкой области, которое находится под контролем сепаратистов.

При этом со стороны украинских войск также зарегистрированы потери: под Марьинкой Донецкой области двое военных погибли и один был тяжело ранен в результате подрыва (об этом же говорится и в сводке ВСУ). В Песках ранен снайпером украинский солдат. А 5 февраля под Торецком под обстрелом были ранены двое бойцов ВСУ.

Очередной виток обострения начался в зоне ООС в конце января. В ночь с 29 на 31 января на фронте произошло более двух десятков обстрелов. При этом как ВСУ, так и сепаратисты обвиняют друг друга в том, что противник открыл огонь первым.

Наблюдатели ОБСЕ не приводят в своих отчетах информации о том, какая из сторон первой нарушила перемирие. Наиболее напряженная обстановка, по информации источников "Страны" в ВСУ, сложилась на фронте в районе поселков Золотое и Петровское (как раз там, где в 2019 году было осуществлено разведение войск).

По словам источника "Страны" в одном из действующих подразделений ООС, обстрелы позиций начинаются с наступлением темноты. И заканчиваются утром.

"Всегда начинается с малого калибра, кто-то стреляет по противнику из автомата. Затем включаются пулеметы, затем АГС (автоматические гранатометы – Ред.). Далее просто по нарастающей. Не могу сказать, что только сепары первыми начинают. Наши тоже лупят в их сторону часто первыми. Нервы у всех на пределе, бывает так: на той стороне осветительную ракету кинули вверх, что бы подсветить нейтралку. И тут же началась карусель из стрелкового, но чаще всего лупят не прицельно, чтобы потрепать нервы противнику. Но у всех давно на вторых линиях обороны стоят тяжелые калибры, их скрывают от ОБСЕшников, но это факт – их никуда и не отводили с началом перемирия. Просто замаскировали на второй линии. И вот они подключаются к каруселям – это цепная реакция просто. По нашим окопам постоянно прилетает из 120 минометов, хотя они как бы отведены по условиям перемирия. Логично, что мы тоже даем обратку, никто терпеть не будет", - рассказал офицер.

Часто причиной открытия огня с обеих сторон становятся беспилотники. Например, в отчете ОБСЕ за 2 февраля сказано, что огонь возле Чермалыка и подконтрольной сепаратистам Александровки был открыт по двум беспилотникам. Беспилотные летательные аппараты для разведки активно используются обеими сторонами, при этом полеты БПЛА не считаются в миссии ОБСЕ нарушением перемирия.

Однако военные относятся к разведывательным беспилотникам с подозрением – кулибины с обеих сторон давно научились оснащать БПЛА гранатами, которые дистанционно сбрасываются над позициями противников.

Будет ли большая война?

Обе стороны заявляют не только о нарушении противником перемирия, но и к подготовке к неким масштабным военным операциям. Например, в Киеве говорят о переброске к линии фронта групп снайперов и спецназа. А в России и в "ДНР/ЛНР" - о стягивании военной техники ВСУ.

Наши источники как в действующих подразделениях ВСУ на линии фронта, так и в Министерстве обороны говорят, что ситуация действительно тяжелая и быстро возвращается к тому положению, что было по состоянию на конец июля 2020 года, когда были введены дополнительные меры по контролю за прекращению огня.

В тоже время, по их словам, о подготовке к наступлению и к "карабахскому сценарию" речи не идет.

"Да, перемирие, можно сказать, заканчивается. Цифры потерь вновь вернулись к ситуации до объявления перемирия в конце июля. В тоже время, по крайней мере, с украинской стороны подготовки к масштабному наступлению речи не идет. Другой вопрос, что ситуация нервная и есть опасения, что обострение продолжится. Это побуждает наращивать силы. И этот процесс идет как с нашей стороны, так и со стороны противника", - говорит источник "Страны" в Минобороны.

Источник в дипломатических кругах говорит, что обострение на Донбассе может иметь как внутри- так и внешнеполитические причины.

"Оно сейчас отчасти выгодно обоим сторонам. Для Киева это еще одно доказательство "российской агрессии" и еще один аргумент в пользу закрытия оппозиционных каналов, которых называют пророссийскими. Кроме того, это еще и способ укрепить отношения с американцами и добиться плотного контакта с Байденом. Стоит напомнить, что первый созвон Порошенко и Трампа после его избрания президентом США произошел из-за обострения под Авдеевкой в начале 2017 года. Для России обострение на Донбассе также может быть выгодно для переключения внимания с темы Навального и внутренних протестов. Пока не похоже, что это перерастет в большую войну. Сейчас сохраняется примерный стратегический паритет сил. Скорее - есть угроза повторения локальных боев вроде тех, что были под Авдеевкой или на Светлодарской дуге в прошлые годы. Но в целом обстановка в мире становится все более напряженной и это создает риск активизации многих горячих точек. В том числе и на Донбассе", - говорит источник.