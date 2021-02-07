Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа попросил вечером 12 февраля приостановить процедуру импичмента, первые слушания по которому должны пройти 9 февраля. Аргументировал свою просьбу защитник тем, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо юриста.

Упомянутое письмо было направлено лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Адвокат написал, что исповедует иудаизм, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. Поэтому он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени).

"Я приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы", - написал Шон.

В ответ, без объяснения подробностей, представитель лидера демократического большинства в сенате заявил, что к этой просьбе отнеслись с уважением и выполнят ее. Однако не совсем понятно, как именно. В случае, если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории.

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу 6 января, в день, участники митинга захватили Капитолий в Вашингтоне. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат получил ее резолюцию об импичменте 26 января.

Также сообщалось, что на процессе по импичменту команду Трампа покинули пять адвокатов.