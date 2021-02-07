Исследования показали, что вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР. Но производители обещают улучшить препарат.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования компании.

Так, в ходе клинических испытаний, которые проводили в ЮАР с участием 2026 человек, исследователи выяснили, что две дозы препарата продемонстрировали неспособность защитить вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм течения Covid-19.

В свою очередь в AstraZeneca заявили СМИ, что в результатах исследования говорится о I/II фазах испытаний, в которых участвовало небольшое количество добровольцев.

"Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител при ее применении та же, что и в случае с другими вакцинами от Covid-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель", - заявил представитель компании.

В Оксфордском университете сообщили, что разработчики вакцины уже ведут работу над ее модификацией и будут учитывать особенности самых распространенных новых штаммов вируса.

Напомним, швейцарский регулятор Swissmedic не выдал разрешения на вакцину AstraZeneca, поскольку посчитал недостаточными предоставленные о препарате данные.

Также сообщалось, что в ряде стран, использующих препарат AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса, не прививают им пожилых людей. Среди стран, принявших такое решение, числится Румыния, в Бельгии также решили не прививать эти препаратом людей старше 55 лет. В свою очередь управление здравоохранения Швеции рекомендовало данную вакцину только для людей от 18 до 65 лет. Таких же рекомендаций придерживается и постоянный комитет по вакцинации (STIKO) Института вирусологии имени Роберта Коха.