Вакцина AstraZeneca эффективна не против всех штаммов коронавируса. Фото: Facebook

Исследования показали, что вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР. Но производители обещают улучшить препарат.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования компании.

Так, в ходе клинических испытаний, которые проводили в ЮАР с участием 2026 человек, исследователи выяснили, что две дозы препарата продемонстрировали неспособность защитить вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм течения Covid-19.

В свою очередь в AstraZeneca заявили СМИ, что в результатах исследования говорится о I/II фазах испытаний, в которых участвовало небольшое количество добровольцев.

 "Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител при ее применении та же, что и в случае с другими вакцинами от Covid-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель", - заявил представитель компании.

В Оксфордском университете сообщили, что разработчики вакцины уже ведут работу над ее модификацией и будут учитывать особенности самых распространенных новых штаммов вируса.

Напомним, швейцарский регулятор Swissmedic не выдал разрешения на вакцину AstraZeneca, поскольку посчитал недостаточными предоставленные о препарате данные.

Также сообщалось, что в ряде стран, использующих препарат  AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса, не прививают им пожилых людей. Среди стран, принявших такое решение, числится Румынияв Бельгии также решили не прививать эти препаратом людей старше 55 лет. В свою очередь управление здравоохранения Швеции рекомендовало данную вакцину только для людей от 18 до 65 лет. Таких же рекомендаций придерживается и постоянный комитет по вакцинации (STIKO) Института вирусологии имени Роберта Коха.

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