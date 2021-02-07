В Украине третий день снижается число заражений коронавирусом. Свежий показатель на 1000 меньше предыдущего
В Украине продолжает снижаться количество выявленных случаев коронавируса. За прошлые сутки Covid-19 обнаружили у 3370 человек, это на 940 человек меньше, чем в предыдущий день.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 7 февраля.
В последние сутки от последствий инфекции скончался 81 человек. Преодолели болезнь 2 297.
При этом за последние сутки было сделано 19 500 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810). Госпитализировали в больницы 1 869 пациентов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 197 случаев;
- Винницкая область - 184 случая;
- Волынская область - 48 случаев;
- Днепропетровская область - 198 случаев;
- Донецкая область - 188 случаев;
- Житомирская область - 137 случаев;
- Закарпатская область - 169 случаев;
- Запорожская область - 86 случаев;
- Ивано-Франковская область - 454 случая;
- Киевская область - 176 случаев;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 202 случая;
- Николаевская область - 118 случаев;
- Одесская область - 212 случаев;
- Полтавская область - 37 случаев;
- Ровенская область - 73 случая;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 117 случаев;
- Харьковская область - 164 случая;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 97 случаев;
- Черкасская область - 20 случаев;
- Черновицкая область - 185 случаев;
- Черниговская область - 85 случаев.
Всего за время пандемии в Украине зарегистрировали уже 1 244 849 случаев коронавируса.
Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения еще не подписаны.
Также сообщалось, что Степанов заявил о планах завершить вакцинацию от коронавируса в Украине до конца года. Всего в рамках кампании планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.