В Украине продолжает снижаться количество выявленных случаев коронавируса. За прошлые сутки Covid-19 обнаружили у 3370 человек, это на 940 человек меньше, чем в предыдущий день.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 7 февраля.

В последние сутки от последствий инфекции скончался 81 человек. Преодолели болезнь 2 297.

При этом за последние сутки было сделано 19 500 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810). Госпитализировали в больницы 1 869 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 197 случаев;

Винницкая область - 184 случая;

Волынская область - 48 случаев;

Днепропетровская область - 198 случаев;

Донецкая область - 188 случаев;

Житомирская область - 137 случаев;

Закарпатская область - 169 случаев;

Запорожская область - 86 случаев;

Ивано-Франковская область - 454 случая;

Киевская область - 176 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 202 случая;

Николаевская область - 118 случаев;

Одесская область - 212 случаев;

Полтавская область - 37 случаев;

Ровенская область - 73 случая;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 117 случаев;

Харьковская область - 164 случая;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 97 случаев;

Черкасская область - 20 случаев;

Черновицкая область - 185 случаев;

Черниговская область - 85 случаев.

Всего за время пандемии в Украине зарегистрировали уже 1 244 849 случаев коронавируса.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения еще не подписаны.

Также сообщалось, что Степанов заявил о планах завершить вакцинацию от коронавируса в Украине до конца года. Всего в рамках кампании планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.