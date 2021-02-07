За сутки в Украине коронавирус преодолели 2 297 человек. Фото: "Страна"

В Украине продолжает снижаться количество выявленных случаев коронавируса. За прошлые сутки Covid-19 обнаружили у 3370 человек, это на 940 человек меньше, чем в предыдущий день.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные  главой Минздрава Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 7 февраля.

В последние сутки от последствий инфекции скончался 81 человек. Преодолели болезнь 2 297.

При этом за последние сутки было сделано 19 500 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810). Госпитализировали в больницы 1 869 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 197 случаев;
  • Винницкая область - 184 случая;
  • Волынская область - 48 случаев;
  • Днепропетровская область - 198 случаев;
  • Донецкая область - 188 случаев;
  • Житомирская область - 137 случаев;
  • Закарпатская область - 169 случаев;
  • Запорожская область - 86 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 454 случая;
  • Киевская область - 176 случаев;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 202 случая;
  • Николаевская область - 118 случаев;
  • Одесская область - 212 случаев;
  • Полтавская область - 37 случаев;
  • Ровенская область - 73 случая;
  • Сумская область - 134 случая;
  • Тернопольская область - 117 случаев;
  • Харьковская область - 164 случая;
  • Херсонская область - 50 случаев;
  • Хмельницкая область - 97 случаев;
  • Черкасская область - 20 случаев;
  • Черновицкая область - 185 случаев;
  • Черниговская область - 85 случаев.

Всего за время пандемии в Украине зарегистрировали уже 1 244 849 случаев коронавируса.

Количество заразившихся коронавирусом за сутки. Скриншот facebook.com/maksym.stepanov

Количество заразившихся коронавирусом за сутки. Скриншот facebook.com/maksym.stepanov

Количество заразившихся коронавирусом за сутки. Скриншот facebook.com/maksym.stepanov

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения еще не подписаны.

Также сообщалось, что Степанов заявил о планах завершить вакцинацию от коронавируса в Украине до конца года. Всего в рамках кампании планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.

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