Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK , которые он сам называл "телеканалами Медведчука".

Об этом глава МИД заявил в ходе интервью для "Радио Свобода".

"Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – Ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", – заявил Кулеба.

Кроме того, министр рассказал, что хоть он и не знает "где прилетит, когда, как", но украинская власть уже работает над тем, чтобы и государство, и общество были готовы к отражению возможных мер, которые предпримет РФ.

Кулеба о телеканалах с 19:29

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил о поддержке российского оппозиционного политика Алексея Навального. Но уточнил, что когда Навальный выйдет из тюрьмы, нужно будет разобраться с его позицией по Крыму.

Также мы писали, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что после закрытия телеканалов в Украине РФ может захватить Мариуполь и Херсон.