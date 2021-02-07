Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал энергетическую отрасль "последним мостом", что до сих пор объединяет Россию и Германию.

Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Исходя из этого, по словам президента ФРГ, страны должны хорошо подумать перед тем, как разрушать последнюю связь. Он отметил, что разрушение мостов не является признаком силы.

"После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?", - приводятся слова Штайнмайера в материале.

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин намерен обсуждать вопросы, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2".

Также напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию ФРГ в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Он также указал на необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.