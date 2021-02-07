В Москве сотрудники правоохранительных органов несколько месяцев устраивали киновечера с известными мультфильмами в рамках следствия. Полицейские устанавливали "пиратское" происхождение копий "Шрека" и "Кота в сапогах".

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Около года назад нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев устраивали киновечера со "Шреком", "Котом в сапогах" и другими хитами. Установили - подделка", - говорится в сообщении.

В данный момент полиция перемолола 2,3 млн дисков с мультфильмами, а упаковки от них отправили в переработку.

"Хозяина раритета привлекают за нарушение авторских прав по 146 статье. Ущерб оценили в 100 млн, дело расследуют", - сообщили в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве создателю пиратских онлайн-кинотеатров грозит до 6 лет тюрьмы. Мужчина в сговоре с сообщниками создал несколько онлайн-кинотеатров, в которых можно было смотреть кино без разрешения правообладателей.

Также напомним, что Disney запретил детям младше 7 лет смотреть мультики "Дамбо" и "Питер Пэн" из-за расовых стереотипов. Для взрослых картины пока остаются доступны, но сопровождаются должным дисклеймером.