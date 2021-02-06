Британские ученые выяснили, что во время лечения пациентов с Covid-19 при помощи переливания плазмы кровы, коронавирус начинает мутировать. То есть причина мутации вируса в одном из способов его лечения.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, в ходе исследования, ученые в течение 102 дней наблюдали за пациентом с Covid-19, которые до этого болели раком. В начале ему давали препарат ремдесивир. После такой терапии вирус не претерпел существенных изменений.

После этого его начали лечить с помощью плазмы крови. После этого Covid-19 в организме пациента стал меняться, включая мутации в ключевом "белке-шипе", который коронавирус использует для заражения здоровых клеток.

"Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", — рассказал профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

Напомним, в организме больной россиянки нашли 18 разных мутаций коронавируса. Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой.

Также сообщалось, что ученые выяснили, что у пациентов с шизофренией риск смерти от коронавируса почти втрое выше.