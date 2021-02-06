В исправительной колонии России скончался гражданин Украины Владимир Здоренко, его осудили в аннексированном Крыму за кражу.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) скончался вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи граждан Украины - заключенный Здоренко Владимир, 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

Как говорится в материале, Здоренко осудили в аннексированном Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

"В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением МГП", - рассказали в материале.

Ранее "Страна" сообщала, как умер в тюрьме блогер-неонацист Тесак и чем он был известен. В частности, он оставил предсмертную записку - хотя ранее он писал в соцсети, что никогда не покончит жизнь самоубийством и если умрет, то значит ему "помогли".

Также напомним, что в России умер старейший нижегородский вор в законе Вадик Белый. Владислав Леонтьев, осужденный за мошенничество, был "коронован" в 1995 году и считался самым старым нижегородским вором в законе.