Неподалеку от французского города Бордо, где сегодня, 6 февраля, произошел взрыв в жилом доме, спасатели нашли тело 88-летней женщины.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В частности, спасатели с помощью собак нашли женщину под руинами здания, но для ее извлечения понадобилось несколько часов. Ее извлекли мертвой.

По данным телеканала, в тяжелом состоянии госпитализирован 89-летний мужчина, который был мужем погибшей. По мнению врачей, его жизнь под угрозой. По предварительным данным, ему принадлежал гараж, где и случился взрыв.



Напомним, что сегодня во Франции произошел взрыв в жилом доме на улице Бори, в районе Шартрон, в результате пять человек получили ранения. Предположительной причиной ЧП называют утечку газа. Из-за взрыва в соседних зданиях выбило окна.

Также "Страна" сообщала, что в Мадриде мощный взрыв разрушил дом престарелых. По предварительным данным, был разрушен дом престарелых из-за утечки газа.