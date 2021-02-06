Вице-президент Европейского парламента Никола Бир считает, что кроме персональных санкций против представителей силовых структур Беларуси нужно ввести санкции против судей и правоохранителей республики.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова Николы Бир на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу, 6 февраля.

"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников (Александра) Лукашенко", - сказала Бир.

В то же время, по ее мнению нужно искать баланс между давлением и взаимодействием с властью в Беларуси. В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что "для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов".

Напомним, в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты. После этого ЕС ввел персональные санкции против ряда белорусских чиновников, в том числе и против президента республики Александра Лукашенко.

Вслед за Евросоюзом санкции против 13 белорусских чиновников ввела Канада.

Также в США одобрили законопроект, направленный против Александра Лукашенко.