На Закарпатье затопило кладбище. Фото и видео
В субботу, 6 февраля, в городе Мукачево, Закарпатской области, затопило кладбище. При чем в основном ту часть, где находятся "свежие" могилы.
Об этом сообщает М-Студио на своей странице в Facebook.
Так, инцидент произошел в одном из микрорайонов Мукачево – Паланок. Кладбище затопило, часть, где находятся новые могилы практически превратилась в болото. По словам местных жителей, затопило уже и ту часть, где еще можно купить место.
В свою очередь пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что на Закарпатье готовятся к подтоплению из-за сильных дождей и снегопадов.
"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом - в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", - сказала она.
На подтопленное кладбище выехали спасатели, инциденту дадут оценку и попытаются откачать воду.
Напомним, в декабре прошлого года в Кирилловке Запорожской области затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.
Также сообщалось, что в Турции после дождей затопило знаменитый Гранд-базар Стамбула. Под водой оказались некоторые дороги, тоннели и подземные переходы.