В субботу, 6 февраля, в городе Мукачево, Закарпатской области, затопило кладбище. При чем в основном ту часть, где находятся "свежие" могилы.

Об этом сообщает М-Студио на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел в одном из микрорайонов Мукачево – Паланок. Кладбище затопило, часть, где находятся новые могилы практически превратилась в болото. По словам местных жителей, затопило уже и ту часть, где еще можно купить место.

В свою очередь пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что на Закарпатье готовятся к подтоплению из-за сильных дождей и снегопадов.

"В том микрорайоне протекает река Латорица, и нам передавали прогноз о повышении уровня воды в ней, но выход на пойму ожидается ниже руслом - в районе села Малые Геевцы, это уже Ужгородский район", - сказала она.

На подтопленное кладбище выехали спасатели, инциденту дадут оценку и попытаются откачать воду.

Напомним, в декабре прошлого года в Кирилловке Запорожской области затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.

Также сообщалось, что в Турции после дождей затопило знаменитый Гранд-базар Стамбула. Под водой оказались некоторые дороги, тоннели и подземные переходы.