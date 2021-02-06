В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в "чистом антисемитизме" после их решения о распространении своей юрисдикции на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных.

Об этом сообщает телеканал Euronews в субботу, 6 февраля.

В частности, глава правительства назвал проявлением нетерпимости тот факт, что суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по "абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях".

"Этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство", - говорит Нетаньяху.

Премьер сообщает, что МУС объявляет военным преступлением то, что евреи живут на своей родине, а также утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов.

"Я обещаю, что мы единым фронтом будем отстаивать наших солдат, которые защищают нас, отстаивать нашу родину всеми силами", - сказал премьер, добавив, что решение суда является вопиющей несправедливостью.

Отметим, что 5 февраля МУС принял решение о распространении своей юрисдикции на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина. Помимо этого, Израиль пытается аннексировать территории Западного берега реки Иордан: там построены израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль - спорными.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 мая Нетаньяху провозгласил, что настало время установить суверенитет Израиля на землях Палестины. Речь идет о территориях на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

Также напомним, что в связи с этим Палестина разорвала все соглашения с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности.