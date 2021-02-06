В субботу, 6 февраля, "Укрзализныця" сообщила о ряде изменений в движении поездов из-за аварии, которая произошла накануне.

Об этом пресс-служба компании сообщает в Telegram-канале.

Так, до поезда будут подвезенные пассажиры со станции Каменское. Также часть пассажиров со станции Каменское Укрзализныця подвозит автотранспортом в Запорожье.

Кроме того, речь идет о следующих изменениях:

Поезда №3 Запорожье - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №85 Новоалексеевка - Львов / Ковель и №731 Запорожье - Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути - 1 час;





Поезда №53 Днепр - Одесса, №79 Днепр - Киев, №11 Новоалексеевка - Киев, №37 Запорожье - Киев, №9 Мариуполь - Киев, которые отправятся из станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше действующим маршрутом. Время отправления поездов с Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути - до 3 часов;





Поезд №69 Мариуполь - Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часов.

Напомним, в ночь на субботу, 6 февраля, в районе станции Воскобойная в Днепропетровской области произошла авария – восемь вагонов грузового поезда сошли с путей, из-за чего железнодорожное движение оказалось заблокировано. Поезда прибывали с большими опозданиями.

Также сообщалось, из-за аварии часть поездов задержится, а в обратном направлении поезда будут двигаться по обновленному маршруту.