В связи с пандемией коронавируса один из крупнейших карнавалов в мире, который традиционно проходит в Венеции в феврале, впервые в истории проведут онлайн.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В частности, на портале начались прямые трансляции и показы заранее записанных программ, посвященных традициям фестиваля. Так, для демонстрации костюмов, которые состоят из исторического наряда и маски, созданы специальные виртуальные комнаты. Также проводятся специальные онлайн-программы для взрослых.

Также по данным, предоставленным в материале говорится, что из-за пандемии отменены все шествия и традиционный "полет ангелов" с колокольни на площади Святого Марка. На фоне эпидемиологической ситуации в Венецию не могут приехать ни туристы, которые были основными посетителями и участниками карнавала, ни жители соседних регионов.

Отметим, что каждый год свыше полумиллиона туристов приезжали в Венецию на карнавальные мероприятия - в том числе и для участия в них. Карнавал открывается в феврале старейшим венецианским праздником - Festa delle Marie, который посвящён освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.

Ранее "Страна" сообщала, что организаторы "Евровидения-2021" отказались от проведения конкурса в привычном формате. В частности, сейчас рассматриваются три сценария проведения, окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Помимо этого мы приводили, что в Рио отменили знаменитый карнавал, который собирались перенести на июль. Данное решение было принято из-за коронавирусной инфекции Covid-19.