Директор Менского зоопарка, где 5 февраля тигр загрыз работника, рассказала о причинах трагедии. По правилам, в вольер к хищным животным сотрудники зоопарка должны заходить только вместе с напарником, а погибший в тот день вошел в клетку один.

Об этом директор зоопарка Зинаида Максименко рассказала в интервью "КП".

Так, умершего звали Геннадий Жуковецкий, он был заведующим секцией диких животных. К своим обязанностям, по словам директора, всегда относился ответственно, помогал коллегам. Его любили и на работе, и в семье - у Геннадия была жена и взрослый сын.

Зинаида рассказал, что перед тем как сотрудники входят в вольер к тиграм, животные, которые уже обучены этому, отходят на другую сторону вольера. После этого специальная заслонка отсекает хищников, и только тогда можно входить сотрудникам. После уборки и кормления сотрудники выходят и поднимают заслонку. При этом проделывать все эти действия работники должны обязательно в паре, а не по одиночке.

"Геннадий по непонятным для нас причинам зашел в вольер сам. Его напарник в это время кормил мелких животных. И якобы даже попросил: "Подожди, сейчас пойдем вместе кормить больших. Может, пока поруби мясо?". А Геннадий почему-то пошел кормить тигров один. Самое страшное: не перекрыл шибер, а сразу открыл замки и шагнул в вольер. И на него напал Шерхан… Ни у кого в голове не укладывается! Не могло с ним это случиться, он человек, который всегда все делал по правилам и учил этому подчиненных - у него в отделе шесть человек. Возможно, он переоценил свои возможности и решил, что тигр привязан к нему и не причинит зла", - удивляется директор.

Тигра зовут Шерхан и он живет в зоопарке в паре с тигрицей Галиной уже более пяти лет, никакой агрессии за ним не замечали. Что с животным будет дальше на данный момент продолжает решаться.

"Этой трагедии есть два важных объяснения, первое – привычка. Если проще объяснить: человек, садящийся каждый день из года в год за руль автомобиля, уже не считает его опасным. А человек, который только начинает водить, очень внимателен даже к мельчайшим мелочам. Это, конечно, очень простой пример, потому что автомобиль - неодушевленный предмет, сам не поедет и не начнет самовольно поворачивать с моста в реку. А здесь мы говорим о сложном живом существе, у которого есть свой характер, привычки и дурное настроение", - прокомментировал инцидент собственник столичного зоопарка "XII месяцев" Михаил Пинчук.

Среди еще одних возможных причин трагедии называют антропоморфизм (перенесение присущих человеку психических свойств на животных - Ред.). То есть те, кто подолгу работают с животными, выращивают их, начинают думать, что хищники - это их друзья. Но, как отмечает Пинчук, "тигр никогда не станет вам другом, он всегда будет хищником".

Напомним, в одном из шанхайских зоопарков группа медведей загрызла своего смотрителя на глазах у туристов.

Также сообщалось, что в зоопарке Цюриха амурская тигрица Ирина на глазах у посетителей растерзала женщину.