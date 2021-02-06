Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддерживает российского оппозиционного политика Алексея Навального, а в его взглядах на отношения с Украиной готов разобраться, когда политик выйдет из тюрьмы.

Об этом Кулеба сказал во время интервью на "Радио Свобода".

Так, глава МИД считает, что Алексей Навальный стал олицетворением демократических перемен в России, а Украина всегда выступает в поддержку тех граждан РФ, кто стремится к таким переменам.

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого произвольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", - заявил министр.

Ранее Навальный заявлял, что не видит перспектив возвращения Крыма Украине. А в осенью 2014 года российский оппозиционер в ответ на вопрос о статусе Крыма заявил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтоб его туда-сюда возвращать?".

Также сообщалось, что в МИД Украины считают, что если однажды Навальный станет президентом РФ ему придется "вернуть бутерброд ненадкусанным" и извиниться за аннексию Крыма.

Московский суд приговорил Навального к 3 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев - до 2023-го.