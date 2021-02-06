В Израиле, где недавно началась вакцинация страшеклассников, количество людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, превысило 2 миллиона человек.

Об этом сообщает израильская онлайн-газета Times of Israel.

Согласно статистике, обнародованной на сайте, в стране вторую дозу препарата получили 2 006 963, тем самым полностью закончив курс вакцинации.

В свою очередь, первый укол сделали 3 416 613 жителей. По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.

С начала пандемии в Израиля было 685 тысяч случаев заболевания Covid-19, из них - более 5 тысяч с летальным исходам.

Население Израиля по данным сервиса ourworldindata.org составляет почти 8,66 млн человек. При этом почти 25% уже получили вторую дозу вакцины.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля приняли решение привить от коронавируса почти все население своей страны уже до конца марта 2021 года.

Также мы писали, что в Израиле 12,4 тысячи людей подхватили Covid-19 после первой дозы вакцины Pfizer. Среди них есть как минимум 69 зараженных, успевших получить и второй укол.