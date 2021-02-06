Правительство Литвы считает, что власти Российской Федерации использую вакцину собственного производства "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

Об этом сообщает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на своей странице в Twitter.

"Говорят, "Спутник V" - это хорошо, но Путин не хочет использовать ее как лекарство для российского народа - он предлагает ее миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа "разделяй и властвуй". В этом нет ни ничего нового, ни полезного для человечества" - говорится в сообщении Шимоните.



Скриншот: twitter.com/IngridaSimonyte

Отметим, что вакцинация "Спутником" в России началась еще в прошлом году.

Ранее "Страна" сообщала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления по итогам пресс-конференции главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что надеется на сертификацию в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также напомним, что во время финального исследования эффективность вакцины "Спутник V" превысила 91%. В ходе испытаний исследовалось три основных показателя: безопасность, иммуногенная и эпидемиологическая эффективность.

По состоянию на 27 января, заявку на регистрацию "Спутника V" подали 25 стран, включая Украину.