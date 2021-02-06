Власти Германии решили выделить около 21 млн евро для поддержки представителей оппозиции в Беларуси. Часть этих денег пойдет на стипендии студентам, которых исключили из университетов за участие в демонстрациях.

Об этом сообщает Федеральное министерство иностранных дел, со ссылкой на слова главы МИД Хайко Мааса.

"Будьте уверены: Германия и Европейский Союз на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", – сказал Маас.

Кроме того, преследуемым белорусам в Германии предоставят убежище, а жертвам пыток - психологическую помощь и возможность переехать в ФРГ. Для студентов, которых исключили за участи в демонстрациях предоставят стипендии. Также министр пообещал поддержку для независимых СМИ.

"И мы создаем механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда белорусы смогут наслаждаться демократией, свободой и верховенством закона. В этот день мы будем обязаны вашей энергии, мужеству и решимости", - добавил Хаас.

Напомним, в Беларуси начались протесты оппозиции после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки президента.

Акции протестов сопровождаются задержаниями их участников.

Также сообщалось, что после введенных санкций на фоне многочисленных протестов Беларусь вышла из европейского соглашения по правам человека.