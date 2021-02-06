Употребление чеснока в больших дозах в течении длительного времени может привести к серьезным проблемам для здоровья человека.

Об этом говорится в статье на сайте Sohu.

В частности, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.

"Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден", - привели китайскую народную мудрость в материале.

Также, по данным издания, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.

В то же время умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Ранее "Страна" сообщала, что диетолог рассказала о реальной пользе имбиря и чеснока в укреплении иммунитета. В частности, чрезмерное употребление этих продуктов может привести к ожогам желудочно-кишечного тракта.

Также напомним, что в ВОЗ опровергли опровергли пользу чеснока, алкоголя, горячей воды или холода для профилактики или лечения коронавируса.