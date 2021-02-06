Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что вопрос о безвизовом режиме Украины с США в ближайшее время решить невозможно, но есть вероятность появлений программ мобильности, которые позволят американцам больше путешествовать в Украину и наоборот.

Об этом Кулеба заявил в ходе интервью для "Радио Свобода".

"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сказал министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Великобритании и Северной Ирландии до начала 2022 года.

Также сообщалось, что Украина подписала безвизовый режим с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины.