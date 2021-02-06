В последствии локдаунов, введенных в Великобритании, уже испортилось около 44 млн литров пива, а еще 5,68 млн литров владельцы пивобаров утилизируют во время нынешнего локдауна.

Об этом сообщает канал BBC.

В частности, в Британской ассоциации владельцев пабов подсчитали, что во время первого локдауна в Великобритании пришлось выбросить 70 млн пинт пива (39,8 млн литров). Понимая риски новых ограничений, владельцы пабов после локдауна закупили меньше пива. Когда в стране осенью ввели новые карантинные меры, то им пришлось утилизировать 7 млн пинт пива (почти 4 млн литров).

Во время нынешнего локдауна в Великобритании, как ожидается, в утилизацию пойдет еще 10 млн пинт пива (5,68 млн литров).

Ассоциация отметила, что совокупные потери от испорченного пива для пабов составят £331 млн (12,6 млрд грн).

"Если бочковое пиво не продали до истечения срока годности, его приходится возвращать в пивоварни и там утилизировать. У пастеризованного пива срок годности (после доставки в пабы) обычно составляет три - четыре месяца, а у эля и другого непастеризованного - шесть - девять недель", - сообщили в организации, объяснив тем самым причину утилизации напитка.

Ранее "Страна" сообщала, что малые пивоварни Украины просят власти отменить акциз и лицензию из-за убытков от карантина. В частности, продажи пива сокращены на 90%, и с такими проблемами столкнулись более 130 крафтовых пивоварен в Украине.

Также напомним, что ученые обвинили локдаун в ухудшении ситуации с глобальным потеплением. По данным ученым температура весной 2020 года была на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем ранее в аналогичный период.