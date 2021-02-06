В субботу, 6 февраля, на электростанциях группы компаний ДТЭК были аварийно остановлены два энергоблока. Несмотря на это, потребители получают бесперебойную подачу электроэнергии.

Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"В 00:52 в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладижинской ТЭС (ДТЭК Западэнерго, Винницкая область). Причина - шум в топке котла. В 4:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротвирской ТЭС (ДТЭК Западэнерго, Львовская область). Причина - неисправность автомата безопасности", - написал нардеп.

По его словам, такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, особенно на фоне сильных морозов.

"Тем не менее системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей есть стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - написал он.

Напомним, 5 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 ДТЭК Запорожской ТЭС. В ДТЭК это объяснили "технологическим нарушением".

3 февраля на ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар остался без света и воды. В ДТЭК заявили, что причиной аварии стало замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго.