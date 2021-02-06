В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка трое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Еще один военнослужащий получил огнестрельное ранение в районе поселка Пески.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

"От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Также в штабе сообщили, что сегодня вблизи Песков украинский военный получил огнестрельное ранение в результате атаки противника.

"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в пресс-центре.



Скриншот: facebook.com/pressjfo.news



Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе подорвался украинский военный. В данный момент украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Также напомним, что на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. В ТКГ заявили, что несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении.