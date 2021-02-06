В Энергодаре Запорожской области мужчина брал бездомных животных к себе домой и издевался над ними. Теперь ему грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, местные волонтеры, которые с помощью социальных сетей находят дом для бездомных животных, обратили внимание на жителя Энергодара 1974 года рождения, который очень активно забирал к себе животных.

Когда он забрал их уже более пяти, волонтеры решили проверить, в каких условиях они живут и отправились к мужчине домой. Однако хозяин вел себя агрессивно и никого не пустил в квартиру, но в итоге потом вернул одного котенка. Котенок был в плохом состоянии, с вырванными когтями, ранами и порезами.

После этого активисты написали заявление в полицию, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по по статье о жестоком обращение с животными (ч.1 ст.299 УК Украины).

Напомним, полиция начала дело против 33-летнего киевлянина, избившего ногами собаку. После избиения он выбросил животное на улицу.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина выстрелил в котенка из пневматического пистолета. Теперь ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.