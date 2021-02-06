В субботу, 6 февраля, во время акции протеста националистов возле здания телеканала "Наш" к лидеру ультраправой организации "Основа будущего" (бывш. С14) Евгению Карасю подошла театральная актриса Любовь Титаренко и заявила, что "Донбассу нужен мир". В ответ женщину обвинили в аннексии Крыма.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Так, актриса сказала, что ей нравится телеканал "Наш" и она его смотрит, а "Донбассу нужен мир". В ответ один из националистов сказал, что "именно такие как она люди привели на Донбасс войну" и обвинил ее в аннексии Крыма.

После этого женщину увела полиция, а участники акции протеста кричали ей вслед: "Ганьба!" и "А ну давай, у@бывай отсюда!".

Напомним, субботняя акция протеста националистов возле телеканала "Наш" прошла спокойнее предыдущей. Все подробности о ходже протеста собрала "Страна".

Также сообщалось, что сторонники лидера националистической группы "Братство" Дмитрия Корчинского собрались возле здания телеканала "Интер".