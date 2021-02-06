На юге Лондона в результате серии ножевых нападений девять человек получили ранения, а еще один умер на месте преступления.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В частности, местная полиция сообщила о пяти инцидентах с использованием ножей в районе Кроудон. Сейчас продолжается расследование, связаны ли нападения между собой. Первое из нападений произошло около 19:00 в пятницу, последнее - в этот же день после 21:00.

"К сожалению, сегодня вечером мы наблюдали ряд ненужных и совершенно отвратительных жестоких столкновений, включая то, которое привело к гибели", - комментирует трагедию детектив полиции Ники Эрроузмит.

В данный момент известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители арестовали двоих мужчин по подозрению в причастности к нападениям. Помимо этого полиция усилила присутствие в районе, где произошли нападения.



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