Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что первый этап реформирования Вооруженных сил Украины в рамках оборонной реформы существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО.

Об сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб - отвечать за ее реализацию и отчитываться Министерству", - рассказал Таран.

Кроме этого, он рассказал, что Минобороны трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.

"Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - добавил министр.

Также в ведомстве напомнили, что в рамках первого этапа реформирования ВСУ были созданы новые органы военного управления: командование Объединенных сил, командование Медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.

Напомним, министр обороны рассчитывает получить инструкции по вступлению в НАТО уже в этом году.

Также сообщалось, что осенью прошлого года Кабмин утвердил масштабную рекламу НАТО в Украине.