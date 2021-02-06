В Киеве закончилась вторая акция протеста ультраправых у здания телеканала "Наш", она длилась около часа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сегодня протестующие вели себя достаточно сдержано. Выступали все желающие, в здание канала участники акции не прорывались, с полицией конфликтов не было.

Сегодняшний митинг проанализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Акция националистов под телеканалом "Наш" закончилась. Сегодня была малочисленной и без эксцессов. Даже файера не зажгли. Видимо власти сочли на сей раз для себя невыгодным нагнетание. С одной стороны националисты в ее интересах кошмарят журналистов, с другой стороны это создаёт у обычных людей ощущение беспредела и усиливает негатив в отношении власти", - говорится в сообщении.

Более подробно о ходе акции "Страна" писала в своем материале.

Также напомним, что сегодня сторонники Корчинского собрались у здания телеканала "Интер". Они вещали о том, что журналистов канала нужно арестовать и "пустить на обмен".