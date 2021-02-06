Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что после закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине Россия может захватить Мариуполь и Херсон.

Об этом политик сказал в ходе ток-шоу "Свободы слова".

"Война на этом (после закрытия телеканалов - Ред.) не закончится. К сожалению она усиливается, мы уходим на другой этап войны. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Там (на Донбассе - Ред.) будет больше снайперов, будет больше ДРГ и так далее. Конечно они хотят расширить свой плацдарм присутствия в Украине, чтобы содержать Крым, чтобы там была вода... Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон, и они будут готовить для этого основания", - сказал Саакашвили.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. При этом ООН выразили свое беспокойство последствиями такого решения для свободы слова в стране.

Также сообщалось, что заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выступила на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" во время обсуждения темы закрытия телеканалов. Она подняла вопрос об ответственности за травлю журналистов, но Светлану все время перебивали и не дали закончить выступление.