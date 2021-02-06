Сегодня, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в связи с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский" рассказал о важности работы украинских полярников и пожелал им удачи в их работе.

Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте президента.

"Даже Google сообщил миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" - 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать удачи! Их история - это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего", - говорится в сообщении Владимира Зеленского в социальной сети.

Отметим, что 6 февраля 1996 года состоялась передача британской антарктической станции "Фарадей" Украине. Над станцией был поднят украинский флаг и присвоено новое имя - "Академик Вернадский".

С тех пор Национальный антарктический научный центр ежегодно отправляет на станцию ​​научные экспедиции. В настоящее время там находится 25-я юбилейная экспедиция.



В честь 25-летия с момента создания украинской антарктической станции "Академик Вернадский" Google выпустил специальный дудл.



Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский поздравил разведчиков с их профессиональным праздником. Кроме того, Зеленский направил поздравления президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который сегодня отмечает 68-й день рождения.

Также напомним, что Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности и рассказал о мечте. По его словам, мечта о единении является фундаментальной для украинцев.