В субботу, 6 февраля, в Румынию поступила первая партия вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину. Препарат будут использовать только для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Запись на прививки в стране откроется уже на следующей неделе.

Об этом пишет 24 DIGI со ссылкой на слова премьер-министра Флорина Кыцу.

В первой партии в Румынию поступило 81,6 тыс. доз препарата, при этом до конца февраля планируют получить уже 600 тыс. доз вакцины от AstraZeneca. Для иммунизации населения власти планируют создать 180 центров вакцинации.

Напомним, Румыния стала не первой страной, ограничившей возраст тех, кто получит вакцину AstraZeneca, в Бельгии также решили не прививать эти препаратом людей старше 55 лет. В то же время управление здравоохранения Швеции рекомендовало данную вакцину только для людей от 18 до 65 лет. Таких же рекомендаций придерживается и постоянный комитет по вакцинации (STIKO) Института вирусологии имени Роберта Коха.

Также сообщалось, что Швейцарский регулятор не выдал разрешения на вакцину AstraZeneca.