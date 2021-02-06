В субботу, 6 февраля, сторонники лидера националистической группы "Братство" Дмитрия Корчинского собрались возле здания телеканала "Интер".

Видео и фото с места события появились в социальных сетях.

В своих протестах участники акции требуют закрытия телевизионного канала - вслед за каналами 112, Newsone и Zik, которые попали под санкции Зеленского и прекратили вещание.

Под "Интером" сторонники Корчинского вещают о том, что журналистов канала нужно арестовать и "пустить на обмен".

Отметим, что данную акцию Корчинский анонсировал еще сегодня днем. "В 17:00 акция протеста под Интером", - сообщил в социальной сети Facebook лидер "Братства".

Отметим, что на данный момент акция уже завершилась.







Скриншот: facebook.com/korchynskyi

Напомним, что менее часа назад националисты собрались у здания телеканала "НАШ". "Страна" следит за ситуацией в своем обновляемом материале.

Также мы сообщали, что это уже вторая акция протеста. Первая прошла у Офиса телеканала "НАШ" в четверг, 4 февраля. Дело закончилось матерными оскорблениями, попыткой штурма телеканала и нападениями на двух его журналистов.