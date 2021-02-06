В Грузии местные жители проводят акции протеста против жесткого карантина. Участники требуют от правительства смягчения ограничений и открытия экономики.

Об этом сообщает радио "Эхо Кавказа" сегодня, 6 февраля.

В частности, основная акция прошла возле здания парламента в Тбилиси. В ней участвовали владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры. Протест организовала инициативная группа из горных гидов, инструкторов по зимним видам спорта и представителей других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии.

В ходе акции множество участников демонстрировали плакаты посылом "Регуляции = голод". Существенная часть протестующих намерены возобновлять деятельность, несмотря на существующие ограничения.

Известно, что ранее до 200 заведений общественного питания хотели открыться самовольно, но пересмотрели планы после решения правительства разрешить с 15 февраля работать им в будние дни, но принимать посетителей только на улице.





Напомним, что в рамках смягчения карантина с 1 февраля в Грузии был снят запрет на регулярное авиасообщение. Также в стране возобновили работу крупные торговые центры и магазины. В части городов работает общественный транспорт и школы.

Также "Страна" сообщала, что комендантский час в стране продлили до весны. Его ввели 9 ноября из-за увеличения числа случаев коронавируса. Ограничения распространяются на автомобильное и пешеходное движение с 22:00 до 05:00 в крупных городах.