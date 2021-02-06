В Мьянме одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в январе в страну уже доставили первые двести доз препарата для прохождения процедуры регистрации.

Об этом военно-дипломатический источник сообщил "Интерфаксу".

По словам источника, решение об ускоренной регистрации российского препарата было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Таким образом, Мьянма стала 21-ой страной, которая зарегистрировала "Спутник V". До этого ее уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. После чего жители начали массово снимать наличные деньги и скупать продукты.

Ранее мы писали, что регистрацию российского препарата не исключили и в ЕС.