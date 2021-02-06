Власти Финляндии собираются ввести "паспорт вакцинации", который будет доказывать, что человек получил вакцину от коронавируса. Сейчас в стране занимаются его разработкой.

Об этом пишет издание "Yle".

Так, на портале "Omakanta", в который заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации.

Документ можно будет предоставлять в виде распечатки или же как QR-код на смартфоне.

Отмечается, что для введения "паспорта вакцинации" необходим специальный указ Госсовета. Сейчас министерство соцобеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Отметим, что ранее стало известно о планах Дании ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу. В стране рассчитывают, что благодаря паспортам удастся восстановить работу парикмахеров и массажистов. Кроме того, датчане с "COVID-паспортом" смогут свободно посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

Помимо этого, о том, что до лета будут введены электронные паспорта вакцинации сообщили и в Швеции.

Напомним, ранее мы писали, что в ЕС решили пока не вводить Covid-паспорта, но призвали ускорить вакцинацию. В то же время сообщалось, что Украина готовится к введению паспортов вакцинации от коронавируса.

"Страна" подробно рассказывала о Covid-паспортах и шансах получить подобные документы для граждан Украины.