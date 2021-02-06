Сегодня, 6 февраля, ультраправые в Киеве снова придут под здание телеканала "Наш". Они требуют закрытия этого медиа - вслед за каналами 112, Newsone и Zik, которые попали под санкции Зеленского и прекратили вещание.

Националисты были здесь в четверг. Дело закончилось матерными оскорблениями, попыткой штурма телеканала и нападениями на двух его журналистов.

При этом всех задержанных радикалов полиция практически сразу отпустила. А за избиение журналиста Алексея Пальчунова пока никто не задержан.

Это говорит о том, что власть заодно с радикалами - раз не мешает им кошмарить неудобные телеканалы.

Предыдущую атаку на "Наш" возглавил руководитель С14 Евгений Карась. Он же будет и на новой акции. Также планируют быть "Братство" Корчинского, "Правый сектор", "Сокол" и другие националистические организации.

"Страна" следит за ситуацией. Материал обновляется.

Прямой эфир из-под стен канала "Наш"

17:44 К националистам под "Нашим" подошла театральная актриса Любовь Титаренко и заявила им, что Донбассу нужен мир. Сторонники Карася начали кричать хором: "А ну давай, у...бывай отсюда!". Женщину отвела полиция.

17:40 Журналист Андрей Павловский сообщает, что акция под "Интером" малочисленная.

"Приехали три человека Корчинского, постояли, сняли видео на телефон и уехали. Осталась только полиция", - пишет он в Facebook.

17:39 Ведут себя протестующие достаточно сдержанно. Выступают все желающие, к зданию канала пока не прорываются. С полицией конфликтов нет.

При этом риторика максимально враждебная. Которую можно прямо трактовать как угрозы физической расправы над журналистами и возбуждать уголовные дела.

"Московских пропагандистов нужно бить по морде, вата разгулялась", - заявляют участники акции, адресуясь у к журналистам "Нашего".

17:33 Националисты под "Нашим" кричат, что место журналистов "каналов Медведчука" "в штрафных изоляторах украинских тюрем". Отметим, что "Наш" принадлежит Евгению Мураеву.

17:29 Тем временем под "Интером" сторонники Корчинского вещают о том, что журналистов канала нужно арестовать и "пустить на обмен".

17:25 Националисты ведут митинг под "Нашим". На этот раз, в отличие от предыдущего, они с микрофонами и звуковой аппаратурой. Выступают по очереди.

Карась уверяет протестующих, что Виктор Медведчук совсем скоро купит телеканал.

"Переговоры относительно продажи телеканала уже начались, Медведчуку нужно где-то выступать, он точно купить этот канал",- заявил Карась.

Также он обратился к журналистам "Нашего": "Очистите свои души, мы заплатим вам деньги если вы уволитесь, я устрою вас на работу, только покайтесь за то, что работаете на ФСБ".

17:23 Глава С14 Евгений Карась уже под каналом "Наш". Телеведущие заявили, что после предыдущей акции к нему выходить не будут, поскольку "Карась отказался говорить по-человечески".

17:20 Корчинский ранее анонсировал акцию "Братства" под "Интером", где, как он дал понять, могут быть столкновения.

"Жизнь для ватников в Украине может быть, только если они сотрудничают с СБУ", - заявил Корчинский.

17:14 Тем временем сторонники Корчинского приехали под "Интер", где тоже стоит полиция.

17:08 Что сейчас происходит под зданием телеканала:

17:05 Радикалы под "Нашим" уже собираются. Один из них поднял плакат с надписью "Ихний".

16:59 Силовики также охраняют канал "Интер". Хотя там акций не анонсировалось.

16:43 Пока что радикалов нет. У здания канала много полиции, а также корреспонденты с операторами.

16:23 Если предыдущая акция называлась "Додавим гнид", то нынешнюю националисты окрестили "Добейте выживших". Уже за названия можно пришить экстремизм - но только в стране, где реально исполняются законы.

Причем, интересно, что на первом постере был кулак с кастетом. Но потом кастет убрали.

Вот вариант до:

А вот после: