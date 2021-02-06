Китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам и людям в Ухане, который запрашивала группа исследователей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая расследует причины появления коронавируса.

Об этом Питер Дашак, один из членов группы ученых ВОЗ, прибывших в КНР для изучения причин появления пандемии рассказал Associated Press.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, (увидели) всех, кого мы хотели увидеть", - рассказал ученый.

Также Дашак хорошо отзывался о работе китайских экспертов, в частности замглавы института вирусологии Ши Чжэнли, с которой они сотрудничали в ходе миссии. Ученые даже не ожидали такой степени открытости, с которой их встретили в институте.

"Давление на это учреждение, я уверен, было сильным, поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать важные вопросы", - добавил Дашак.

По его словам, эксперты уже закончили посещение объектов и в ближайшие дни будут изучать данные и консультироваться с китайской стороной. После этого они представят резюме своих выводов в ходе брифинга.

Напомним, 14 января эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования причин появления Сovid-19.

Также сообщалось, что в конце января эксперты ВОЗ посетили побывали на продовольственном рынке в китайском городе Ухань, где был впервые обнаружен вирус.